NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 243,368 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Papiere wären am 21.04.2026 2 995,86 USD wert, da der Schlussstand 12,31 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 70,04 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at