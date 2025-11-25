NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in DexCom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das DexCom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,85 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 45,767 Anteile im Depot. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 24.11.2025 2 847,14 USD wert, da der Schlussstand 62,21 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184,71 Prozent erhöht.

Insgesamt war DexCom zuletzt 23,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at