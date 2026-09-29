DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Profitable DexCom-Anlage?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DexCom-Aktie bei 21,95 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 455,581 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 86,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 489,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 294,90 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 32,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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