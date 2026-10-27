DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Lohnendes DexCom-Investment? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der DexCom-Aktie statt. Zum Handelsende stand das DexCom-Papier an diesem Tag bei 18,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das DexCom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,304 DexCom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 416,71 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 26.10.2026 auf 78,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +316,71 Prozent.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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