DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentabler DexCom-Einstieg?
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 76,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das DexCom-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,125 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 127,71 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 12.10.2026 auf 85,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,77 Prozent vermehrt.
DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu DexCom Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|76,00
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.