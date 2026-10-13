NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 76,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das DexCom-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,125 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 127,71 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 12.10.2026 auf 85,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,77 Prozent vermehrt.

DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at