DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukrative DexCom-Investition?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DexCom-Anteile bei 14,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DexCom-Aktie investiert, befänden sich nun 67,340 DexCom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 66,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 467,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 346,73 Prozent angewachsen.
Insgesamt war DexCom zuletzt 25,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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