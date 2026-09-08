DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|DexCom-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DexCom von vor einem Jahr abgeworfen
Das DexCom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 128,205 DexCom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 87,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 269,23 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,69 Prozent angewachsen.
Am Markt war DexCom jüngst 33,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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