NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 22,88 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 4,372 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 87,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381,68 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 281,68 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 31,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at