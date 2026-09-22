NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DexCom-Investment verlieren können.

DexCom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DexCom-Aktie an diesem Tag 142,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,012 DexCom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 625,29 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 21.09.2026 auf 89,17 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 625,29 USD entspricht einer negativen Performance von 37,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DexCom eine Börsenbewertung in Höhe von 33,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at