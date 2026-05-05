NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.05.2021 wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen DexCom-Anteile an diesem Tag bei 91,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,308 DexCom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 562,82 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 04.05.2026 auf 60,04 USD belief. Mit einer Performance von -34,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 23,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at