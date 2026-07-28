NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 114,98 USD. Bei einem DexCom-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,972 DexCom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 73,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 381,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,19 Prozent eingebüßt.

DexCom wurde am Markt mit 27,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at