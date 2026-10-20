DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Performance im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 139,14 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 71,873 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 179,61 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 19.10.2026 auf 85,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,20 Prozent.
Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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