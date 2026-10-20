NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 139,14 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 71,873 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 179,61 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 19.10.2026 auf 85,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,20 Prozent.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at