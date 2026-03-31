DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukrative DexCom-Investition?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116,18 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,861 DexCom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 61,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,28 USD wert. Mit einer Performance von -46,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 24,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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