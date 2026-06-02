DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer DexCom-Einstieg? 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen DexCom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die DexCom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das DexCom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,078 DexCom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,72 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 01.06.2026 auf 74,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,28 Prozent verringert.

Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 28,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.

mehr Nachrichten