NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen

Die DexCom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das DexCom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,078 DexCom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,72 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 01.06.2026 auf 74,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,28 Prozent verringert.

Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 28,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at