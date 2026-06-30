DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Langfristige Investition 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,368 DexCom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 69,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 655,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,44 Prozent verkleinert.

DexCom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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