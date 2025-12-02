DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
Lukrativer DexCom-Einstieg?
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 79,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126,088 DexCom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 009,08 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 01.12.2025 auf 63,52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,91 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 24,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
