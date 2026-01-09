NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Digi International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,38 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 2,749 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 42,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,47 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,47 Prozent.

Digi International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at