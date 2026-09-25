NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Digi International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Digi International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,52 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,468 Digi International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Digi International-Anteile wären am 24.09.2026 3 566,45 USD wert, da der Schlussstand 76,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 256,64 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Digi International belief sich jüngst auf 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at