Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Digi International-Investition 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Digi International-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,129 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 62,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 753,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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