Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Profitable Digi International-Investition? 09.10.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Digi International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, befänden sich nun 2,731 Digi International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 74,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 104,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Digi International eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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