NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Digi International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 20,68 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 483,559 Digi International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 973,89 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 30.07.2026 auf 68,19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 229,74 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at