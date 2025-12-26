NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Digi International-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 11,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Digi International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 837,521 Digi International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 36 976,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,15 USD belief. Das entspricht einem Plus von 269,77 Prozent.

Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 1,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at