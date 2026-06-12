NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Digi International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Digi International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,04 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 90,580 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 68,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 189,31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 518,93 Prozent.

Alle Digi International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at