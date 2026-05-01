NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Digi International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,13 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,329 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 1 923,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,04 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at