NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Digi International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,51 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,635 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.04.2026 204,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,27 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 104,54 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at