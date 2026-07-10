Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Frühes Investment
|
10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Digi International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 970,874 Digi International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Digi International-Aktie auf 72,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 252,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 602,52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Digi International belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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