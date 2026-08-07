Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Langfristige Anlage 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digi International-Investment gewesen.

Das Digi International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 11,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Digi International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,621 Digi International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 83,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 615,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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