NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 5 Jahren verdient

Am 08.05.2021 wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Digi International-Papier 17,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 559,597 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 62,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 711,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 247,12 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at