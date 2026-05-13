NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Donegal Group A-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,969 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 16,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,91 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 624,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at