Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Performance im Blick
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,46 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 691,563 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 19,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 305,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33,06 Prozent.
Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 695,05 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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