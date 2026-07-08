Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Performance im Blick 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,46 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 691,563 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 19,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 305,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33,06 Prozent.

Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 695,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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