NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Donegal Group A-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers betrug an diesem Tag 15,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,534 Donegal Group A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 17,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 157,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,77 Prozent erhöht.

Alle Donegal Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 631,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at