NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Donegal Group A-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,45 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 6,472 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,42 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 14.07.2026 auf 18,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,42 Prozent.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 698,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at