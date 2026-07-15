Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lukrativer Donegal Group A-Einstieg?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Donegal Group A-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,45 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 6,472 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,42 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 14.07.2026 auf 18,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,42 Prozent.
Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 698,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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