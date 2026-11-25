Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lohnende Donegal Group A-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 69,396 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 19,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 319,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,99 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A bezifferte sich zuletzt auf 699,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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