Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 69,396 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 19,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 319,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,99 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A bezifferte sich zuletzt auf 699,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at