NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Donegal Group A-Papier letztlich bei 14,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,843 Donegal Group A-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 174,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,44 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 630,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at