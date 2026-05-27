NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Donegal Group A-Anteile an diesem Tag 16,06 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 622,665 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 17,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 809,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8,09 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich jüngst auf 632,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at