Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Rentables Donegal Group A-Investment?
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,262 Donegal Group A-Aktien. Die gehaltenen Donegal Group A-Anteile wären am 15.09.2026 121,79 USD wert, da der Schlussstand 19,45 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,79 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 710,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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