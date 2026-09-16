NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Donegal Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,262 Donegal Group A-Aktien. Die gehaltenen Donegal Group A-Anteile wären am 15.09.2026 121,79 USD wert, da der Schlussstand 19,45 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,79 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 710,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at