NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers betrug an diesem Tag 13,81 USD. Bei einem Donegal Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,241 Donegal Group A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Donegal Group A-Aktien wären am 27.01.2026 131,57 USD wert, da der Schlussstand 18,17 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,57 Prozent gesteigert.
Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 666,64 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
