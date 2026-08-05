NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Donegal Group A-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,743 Donegal Group A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (19,46 USD), wäre die Investition nun 131,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,22 Prozent vermehrt.

Donegal Group A wurde am Markt mit 721,15 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at