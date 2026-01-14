Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Investition im Blick
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 14.01.2025 wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 69,589 Donegal Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 342,38 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 342,38 USD entspricht einer Performance von +34,24 Prozent.
Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 716,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!