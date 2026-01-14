NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group A-Investment gewesen.

Am 14.01.2025 wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 69,589 Donegal Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 342,38 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 342,38 USD entspricht einer Performance von +34,24 Prozent.

Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 716,58 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at