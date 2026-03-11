Donegal Grou a Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Zum Handelsende standen Donegal Group A-Anteile an diesem Tag bei 17,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,599 Donegal Group A-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,85 USD, da sich der Wert einer Donegal Group A-Aktie am 10.03.2026 auf 16,94 USD belief. Mit einer Performance von -5,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A bezifferte sich zuletzt auf 615,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
