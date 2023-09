NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Donegal Group A-Investment eingefahren

Vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,81 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 67,522 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 14,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,77 USD wert. Das entspricht einem Minus von 1,82 Prozent.

Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 479,46 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at