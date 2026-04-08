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Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Lohnender Donegal Group A-Einstieg? 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Donegal Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Donegal Group A-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,02 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 55,494 Donegal Group A-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 17,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950,06 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 950,06 USD, was einer negativen Performance von 4,99 Prozent entspricht.

Alle Donegal Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 628,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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