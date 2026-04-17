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WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Stockdividende 17.04.2026 16:36:29

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Donegal Group B Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Donegal Group B Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Donegal Group B-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B am 16.04.2026 eine Dividende in Höhe von 0,66 USD beschlossen. Damit wurde die Donegal Group B-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 6,45 Prozent erhöht. 25,67 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 13,08 Prozent an.

Donegal Group B-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte das Donegal Group B-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 18,65 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Donegal Group B-Papiers 3,73 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,39 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Donegal Group B-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Donegal Group B via NASDAQ 13,37 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 36,05 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Donegal Group B

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,75 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,99 Prozent ansteigen.

Basisdaten der Donegal Group B-Aktie

Donegal Group B ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 665,378 Mio. USD. Das Donegal Group B-KGV beträgt aktuell 8,09. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Donegal Group B auf 978,010 Mio.USD, das EPS machte 2,01 USD aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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