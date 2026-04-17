Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Stockdividende
|
17.04.2026 16:36:29
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Donegal Group B Aktionären eine Freude
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B am 16.04.2026 eine Dividende in Höhe von 0,66 USD beschlossen. Damit wurde die Donegal Group B-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 6,45 Prozent erhöht. 25,67 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 13,08 Prozent an.
Donegal Group B-Auszahlungsrendite
Schlussendlich notierte das Donegal Group B-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 18,65 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Donegal Group B-Papiers 3,73 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,39 Prozent.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Donegal Group B-Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Donegal Group B via NASDAQ 13,37 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 36,05 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Donegal Group B
Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,75 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,99 Prozent ansteigen.
Basisdaten der Donegal Group B-Aktie
Donegal Group B ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 665,378 Mio. USD. Das Donegal Group B-KGV beträgt aktuell 8,09. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Donegal Group B auf 978,010 Mio.USD, das EPS machte 2,01 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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