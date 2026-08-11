NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.

Am 11.08.2016 wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,204 Donegal Group B-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 1 660,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,71 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66,06 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 878,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at