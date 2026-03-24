Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Anlage im Blick
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Donegal Group B-Papier statt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie betrug an diesem Tag 11,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 848,176 Donegal Group B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 419,85 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 23.03.2026 auf 18,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,20 Prozent zugenommen.
Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 661,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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