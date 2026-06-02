NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.06.2023 wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 14,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,887 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,79 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 01.06.2026 auf 18,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,79 Prozent gesteigert.

Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 667,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at