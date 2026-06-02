Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Langfristige Anlage
|
02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.06.2023 wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 14,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,887 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,79 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 01.06.2026 auf 18,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,79 Prozent gesteigert.
Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 667,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
02.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
01.06.26