Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Donegal Group B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 14,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,671 Donegal Group B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 19,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 351,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35,19 Prozent gleich.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 700,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Nachrichten