NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Donegal Group B-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 14,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,671 Donegal Group B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 19,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 351,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 35,19 Prozent gleich.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 700,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at