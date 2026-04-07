NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 68,729 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 18,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,15 Prozent.

Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 632,57 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at