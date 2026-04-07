Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Langfristige Anlage
|
07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,55 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 68,729 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 18,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,15 Prozent.
Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 632,57 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)