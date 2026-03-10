Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Donegal Group B-Performance im Blick 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,882 Donegal Group B-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,74 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 09.03.2026 auf 15,51 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,74 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 566,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

