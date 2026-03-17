NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.03.2021 wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,225 Donegal Group B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 138,18 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 16.03.2026 auf 15,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 586,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at